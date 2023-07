Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb steigt durchs offene Fenster

Apolda (ots)

Ein dreister Dieb stieg gestern zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr nachts in der Kronfeldstraße in Apolda durch ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschosswohnung und stahl aus dem Wohnzimmer ein Smartphone und eine Geldbörse samt Inhalt. Die 70-jährige Bewohnerin befand sich zu dieser Zeit in ihrer Küche, bemerkte aber nichts. Ein paar Stunden später suchte die Dame verzweifelt ihr Handy und stellte dabei fest, dass auch ihre Geldbörse fehlt. Sowohl das Handy als auch und ihre Handtasche hatte sie im Wohnzimmer abgelegt. Schließlich stellte die 70-Jährige Finger- und Schuhabdrücke an ihrem Fensterbrett fest und verständigte umgehend die Polizei. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell