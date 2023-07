Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stadtbekannter belästigt, beleidigt und zerstört vorsätzlich Eigentum

Apolda (ots)

Am Faulborn in Apolda trieb gestern, gegen 20:30 Uhr ein stadt- und polizeibekannter 46-Jähriger sein Unwesen. Stark alkoholisiert pöbelte er vor der dortigen Kindertagesstätte herum, welche gerade ein Fest veranstaltete. Als er daraufhin von einer Erzieherin gebeten wurde, sich etwas unauffälliger zu verhalten, holte der Betrunkene schließlich richtig aus, schrie laut herum und beleidigte die Erzieherin äußerst anmaßend und ordinär. Schließlich lief er weiter in Richtung Carolinenstraße. Dort trat er gegen einen Elektroschaltkasten auf dem Gehweg, wobei der Metalldeckel des Kastens abfiel. Den Deckel hob der 46-Jährige auf und warf ihn auf die Fahrbahn. Hierbei traf er einen in dem Augenblick vorbeifahrenden Mazda. Der 71-jährige Fahrer erschrak nach eigenen Angaben sehr und hielt sofort an. Trotz Aufforderung an den Betrunken zu warten, lief dieser unbehelligt weiter. Die Polizei konnte den Straftäter wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Betroffene, welche ebenfalls durch den Täter beleidigt oder belästigt worden sind, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell