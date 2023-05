Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Carportbrand führt zu beschädigtem Wohnhaus

Celle (ots)

Klein Hehlen - Am 19.05.23, um 04:49 Uhr, wird ein Carportbrand in der Hügelstraße gemeldet. Aus bislang nicht bekannter Ursache kommt es am Carport zum Brand. Durch das Feuer ist der, unter dem Carport abgestellte, PKW zerstört worden. Auch das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus ist durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Die Brandermittler der Polizei Celle haben ihre Arbeit aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 450.000Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell