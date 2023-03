Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

Mutmaßliches Diebesgut aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (08.03.) stellte die Polizei während einer Personenkontrolle im Lübecker Stadtteil Moisling Schmuck sowie ein Fahrrad sicher. Die Gegenstände entstammen möglicherweise einer Straftat. Zur Aufklärung des Geschehens werden die rechtmäßigen Eigentümer gesucht.

Gegen 21 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei eine männliche Person, die sich verdächtig auf einem Grundstück in der Niendorfer Straße aufgehalten und mit einer Taschenlampe geleuchtet haben soll. Die Beamten des 4. Polizeireviers trafen den Mann dort wenig später an. Einen plausiblen Grund für seinen Aufenthalt konnte der 43-Jährige nicht benennen. In einem Beutel führte der Lübecker verschiedene Schmuckstücke in Form von Halsketten, einem Fingerring sowie Ohrsteckern mit sich. Außerdem hatte er ein silber-schwarzes Mountainbike dabei. Über die Herkunft der Gegenstände machte er widersprüchliche Angaben und konnte keinen Eigentumsnachweise erbringen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Schmuck und das silber-schwarze Fahrrad des Herstellers GT entwendet worden sind, erfolgte die Sicherstellung der Sachen zum Zweck der Eigentumssicherung.

Durch die Polizeistation Moisling werden nun die rechtmäßigen Eigentümer gesucht. Diese können sich unter der Rufnummer 0451-8097030 oder per E-Mail an Moisling.PSt@polizei.landsh.de bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell