PP Ravensburg: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Am Montag gegen 13.45 Uhr hat sich an der Einmündung der Hauffstraße zur Mühlöschstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Jugendliche waren unerlaubt zu zweit auf einem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang der Mühlöschstraße unterwegs. Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer, der von der Hauffstraße auf die Vorfahrtsstraße einfahren wollte, erkannte das von rechts nahende Duo nicht und fuhr an. Mutmaßlich infolge eines Ausweichmanövers des 14 Jahre alten Scooter-Lenkers stürzte der gleichalte Sozius auf die Fahrbahn und geriet unter den Pkw. Im weiteren noch nicht abschließend geklärten Verlauf zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl der Autofahrer, als auch der Fahrer des E-Scooters blieben unverletzt. Der Sachschaden fiel gering aus. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr am Einsatzort. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

