POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigungen an mehreren PKW In der Zeit von Freitag, 14. Juli 2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2023, 18:00 Uhr wurden in Vechta, in der Felix-Oberborbeck-Straße an drei PKW (2x Mercedes-Benz und Honda) Reifen zerstochen. Zudem wurde am Samstag, 15. Juli 2023, gegen 03:55 Uhr in der Friedrich-Kenkel-Straße ein Reifen eines PKW VW zerstochen. Der Gesamtschaden wurde hier ...

