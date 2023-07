Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigungen an mehreren PKW In der Zeit von Freitag, 14. Juli 2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2023, 18:00 Uhr wurden in Vechta, in der Felix-Oberborbeck-Straße an drei PKW (2x Mercedes-Benz und Honda) Reifen zerstochen. Zudem wurde am Samstag, 15. Juli 2023, gegen 03:55 Uhr in der Friedrich-Kenkel-Straße ein Reifen eines PKW VW zerstochen. Der Gesamtschaden wurde hier auf ca. 750,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien/Zeugenaufruf Am Montag, 17. Juli 2023 wurde der Polizei in Lohne mitgeteilt, dass eine Baustellentoilette, die im Bereich Lohne, Burgweg, aufgestellt war, mit Farbe beschmiert wurde. Hierbei wurden Symbole wie Hakenkreuze, oder ähnliche fremdenfeindliche Wörter an die Wände geschrieben. Es wurde ein Verfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Am Montag, 17. Juli 2023, 09:35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Goldenstedter, ein 25-jähriger Bassumer sowie eine 27-jährige Frau aus Leer die Vechtaer Straße (L881) in Richtung Vechta. Der Goldenstedter sowie der Bassumer mussten verkehrsbedingt halten. Dies wurde von der 27-jährigen zu spät erkannt und sie fuhr auf den PKW des Bassumer auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des Bassumer auf den PKW des Goldenstedter aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde die 27-jährige Fahrzeugführerin, der 25-jährige Bassumer sowie ein 2-jähriges Kind im PKW des Goldenstedters leicht verletzt.

Hüde/LK Diepholz /Dümmer - Raub

Am Sonntag, 16.Juli 2023, gegen 22:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Dammer mit seinem Fahrrad die Straße Zum Fischerhafen am Dümmer in Hüde. Vor ihm gingen drei männliche Personen. Der 25-jährige beabsichtigte nun an den drei Personen vorbeizufahren. Als er auf deren Höhe war, wurde er von einem der drei Person vom Fahrrad getreten. Der 25-jährige stürzte und verlor seinen Rucksack. Dieser wurde von den drei Personen gegriffen und sie flüchteten. Alle drei Personen waren männlich, werden auf Mitte 20 geschätzt, waren ca. 185 cm groß und von schlanker Statur. Der Mann der das Opfer trat, hatte hellblondes Haar, einen Drei-Tage-Bart und trug ein weißes T-Shirt mit einer blauen Jogginghose. Der zweite Mann hatte dunkelbraunes Haar, trug einen dunklen Pullover und eine helle Jeans. Zudem erkannte das Opfer Piercings an einer Augenbraue und der Nase des Mannes. Der dritte Täter hatte ebenfalls dunkelbraunes Haar und trug eine schwarze Badehose sowie ein neongrünes Tank-Top. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) oder die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 entgegen.

Holdorf - Körperverletzung

Am Sonntag, 16. Juli 2023 wurde ein 42-jähriger auf dem Schützenfest in Holdorf von zwei unbekannten Tätern beleidigt. Als er gegen 04:00 Uhr das Schützenfest verlassen wollte, ging er zu einem Taxi. Die zwei unbekannten Täter folgten ihm. Als er im Taxi saß, öffnete einer der unbekannten Täter die Tür und schlug den 42-jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (05494/914200) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Taschendiebstahl

Am Montag, 17. Juli 2023, zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr befand sich eine 53-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden in einem Verbrauchermarkt in Neuenkirchen-Vörden in der Hakenstraße. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr die Geldbörse aus der Handtasche, die sie mit einem Riemen über die Schulter trug, fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/913560) entgegen.

Dinklage - Taschendiebstahl

Am Montag, 17. Juli 2023, 13:30 Uhr befand sich eine 76-jährige Frau aus Dinklage in einem Verbrauchermarkt in Dinklage an der Quakenbrücker Straße. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Tasche

Am Montag, 17. Juli 2023, gegen 21:20 Uhr entwendeten in Vechta, Bremer Tor, unbekannte Täter aus einem Fahrradkorb die Handtasche einer 23-jährigen Frau aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 15. Juli 2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2023, 15:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf einen Hof in Visbek am Visbeker Damm ein. Hier wurden Gebäude nach Diebesgut durchsucht. Letztendlich wurden alkoholische Getränke entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter der Telefonnummer 04445/950470 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 18. Juli 2023, um 00:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem PKW in Vechta die Oyther Straße obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille. Gegen den 57-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bakum - Kennzeichen beklebt

Am Montag, 17. Juli 2023, gegen 14.52 Uhr, wurde ein 61-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Cloppenburger Straße durch die Polizei kontrolliert. Hier stellten sie fest, dass das Kennzeichenpaar mit schwarzer Folie beklebt worden war. Der Mangel konnte vor Ort behoben werden. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Dinklage - Fahren unter Einfluss von Alkohol Am Montag, 17. Juli 2023, um 17.45 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Burgstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0, 75 Promille. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Fahren unter Einfluss von Drogen Am Dienstag, 18. Juli 2023, gegen1.30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Kroger Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Es wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Montag, 17. Juli 2023, 17.36 Uhr, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin auf dem Gewerbering aus Richtung Mühlen und passierte die Kreuzung Gewerbering/Bergmannstraße geradeaus in Richtung Portlandstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge gegen einen Zaun geschleudert. Dadurch wurde auch ein Pkw, welcher hinter dem Zaun auf einem dortigen Grundstück stand, beschädigt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 54-jährige Beifahrer der 24-jährigen Frau sowie der 65-jährige Beifahrer des 38-Jährigen wurden leicht verletzt.

