Molbergen - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 17. Juli 2023 zwischen 01:00 Uhr und 06:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen in einem Schuppen in Molbergen/Peheim, in der Kolpingstraße abgestellte Pedelec der Marke KTM. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/941220 entgegen.

In der Zeit von Sonntag, 16. Juli 2023, 14:25 Uhr bis Montag. 17. Juli 2023, 09:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Molbergen/Peheim in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Bulls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/941220 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 17. Juli 2023, zwischen 00.00 Uhr und 07:00 Uhr wurde ein in Cloppenburg, in der Kirchhofstraße, abgestellter PKW, Opel durch unbekannte Täter beschädigt. Es wurden Reifen zerstochen und eine Scheibe eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Löningen - räuberischer Diebstahl

Am Montag, 17. Juli 2023, um 11:10 Uhr wurde ein 56-jähriger mit Wohnsitz in Löningen in einem Verbrauchermarkt in Löningen, an der Bremer Straße beobachtet, wie er Waren in seiner Jackentasche verstaute. An der Kasse wurden andere Waren bezahlt, jedoch nicht die aus der Jacke. Als er darauf angesprochen wurde, stieß er eine Mitarbeiterin zur Seite, wodurch diese stürzte. Letztendlich konnte der Tatverdächtige festgehalten werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Montag, 17. Juli 2023 gegen 13:00 Uhr befand sich eine 73-jährige Frau aus Lindern in einem Einzelhandelsgeschäft in Cloppenburg in der Langen Straße. Hier wurde ihr die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Emstek - Taschendiebstahl

Am Samstag, 15. Juli 2023 gegen 13:45 Uhr befand sich eine 56-jährige Frau aus Emstek in einem Verbrauchermarkt in Emstek, Am Mühlencenter als ihr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Emstek - Schwerer Diebstahl

Zwischen Samstag, 15. Juli 2023, 06:00 Uhr und Montag, 17. Juli 2023, 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Emstek, Reepkamp ein und entwendeten dort Pakete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Höltinghausen - Einbruchdiebstahl

Zwischen Sonntag, 16. Juli 2023, 09:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in Höltinghausen, Kirchstraße ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Angaben über das Diebesgut oder die Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Bühren - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Montag, 17. Juli 2023, um 15.44 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Bremen auf der B72/B69 in Richtung Schneiderkrug. In Höhe der A 1, Anschlussstelle Cloppenburg, bog er nach links auf die Auffahrt zur Autobahn in Richtung Bremen ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrer aus Ankum, der auf der B69 in Richtung Cloppenburg fuhr. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Juli 2023, zwischen 11.55 Uhr und 12.30 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw gegen einen weißen BMW 320d, welcher auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße stand. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem verursachenden Pkw könnte es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

