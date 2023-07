Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Zeugenaufruf nach Diebstahl zweier Pedelecs In der Zeit von Dienstag, 11. Juli 2023, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 12. Juli 2023, 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Carport in Holdorf an der Goethestraße zwei dort verschlossen abgestellte Pedelecs. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec, Prophete sowie ein Pedelec Giant. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (05494/914200) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell