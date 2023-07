Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Wohnung

Von Mittwoch, 05. Juli 2023, 13.00 Uhr bis Freitag, 14. Juli 2023, 12.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Kronenstraße, in einem Mehrparteienhaus Zugang zu seiner Wohnung, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Einbruchsversuch

Am Freitag, 14. Juli 2023, in der Zeit von 19-30 Uhr bis 23.55 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Kirchstraße, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier schoben zwei elektrische Rolläden gewaltsam hoch, die hierdurch beschädigt wurden. Das Wohnhaus wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Donnerstag, 13. Juli 2023, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr parkte ein 34-jähriger aus Vechta seinen grauen Pkw des Hersteller Audi, A 7, auf dem Parkplatz des Arbeitsamtes in der Rombergstraße in Vechta. Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte Lackkratzer an der hinteren Tür der linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell