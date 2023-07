Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - versuchter Einbruchdiebstahl

Zwischen Freitag, 14. Juli 2023, 17:15 Uhr und Sonntag, 16. Juli 2023, 19:10 Uhr versuchten unbekannte Täter in den Lagerraum des Schießtandes vom Schützenverein Bühren, in Bühren an der Caspar-Schmitz-Straße einzudringen. Der Einbruchversuch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Emstek - Brand eines Holzunterstandes

Am Sonntag, 16. Juli 2023 gegen 18:30 Uhr wird ein Brand an einem Holzunterstand in Emstek, Zum Winkel entdeckt. Das Feuer kann durch den Eigentümer gelöscht werden. Hierbei zieht er sich jedoch Verletzungen zu und wird in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Emstek war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Molberger die Straße Pingel-Anton in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den 23-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Lärmbelästigung

Am Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 20:40 Uhr wurde in Cloppenburg, an der Eschstraße auf dem dortigen Marktplatz ein 21-jähriger Mann aus Großenkneten angetroffen, der mit seinem PKW unnötig Lärm verursachte, indem er mit Diesem sogenannte Donuts auf dem Marktplatz drehte. Hierbei platzte der vordere rechte Reifen des PKW. Ein 19-jähriger Mann aus Cuxhaven drehte ebenfalls mit seinem PKW zur gleichen Zeit dort die Donuts. Gegen Beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

