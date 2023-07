Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 14.07.2023-16.07.2023

Verkehrsunfallflucht - Vechta

Am 14.07.2023, zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr, kam es in Vechta, Falkenweg 6, auf dem dortigen Parkplatz des REWE-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist gegen den geparkten Pkw des Geschädigten gefahren. Hierbei wurde der Pkw beschädigt. Anschließend hat sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta, 04441 / 943 - 0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Vechta

Am 14.07.2023, in der Zeit von 16:00 - 17:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß in der Willohstraße Höhe Haus Nr. 19 geparkten Pkw einer Firma aus Diepholz. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl Zahnarztpraxis - Damme

Im Zeitraum vom 14.07.2023, 18:00 Uhr - 15.07.2023, 05:50 Uhr ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Zahnarztpraxis an der Marienstraße gekommen. Durch unbekannte Täter wird sich über ein Seitenfenster Zugang zur Praxis verschafft. Es werden durch unbekannte Täter Bargeld und Zahngold in unbekannter Höhe entwendet. Weiterhin werden Terminalkarten zur Abrechnung entwendet. Es wird gebeten, dass sich mögliche Zeugen mit der Polizei Damme (05491-999360) in Verbindung setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - Dinklage

Am 14.07.2023, gegen 15:40 Uhr, konnte ein 48-jähriger Lohner mit seinem Pkw in der Holthausstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen für einen anderen Pkw ausgegeben sind. Der geführte Pkw war nicht zugelassen. Zudem handelt es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Totalfälschung. Der Führerschein und die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz - Dinklage

Am 14.07.2023, um 18:02 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Dinklager mit seinem S-Pedelec die Sanderstraße in Dinklage, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für dieses Pedelec zu sein. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass das S-Pedelec nicht ordnungsgemäß versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahrt unter Alkoholbeeinflussung

Am 15.07.2023; 23; 23:36 Uhr, befuhr eine 44-jährige aus Vechta mit ihrem PKW die Münsterstraße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine starke Alkoholbeeinflussung bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Beschlagnahme des Führerscheines und Untersagung der Weiterfahrt.

Vechta - Fahrt unter Alkoholbeeinflussung Am 15.07.2023; 23:43 Uhr, wurde ein 35-jähriger aus Vechta mit seinem PKW auf der Kolpingstraße in Vechta kontrolliert. Es wurde eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Im Anschluss wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am 15.07.2023, zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr, entwendet ein bisher unbekannter Täter ein Damenhollandrad in der Farbe Rot, welches in der Großen Straße vor der Hausnummer 25 abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

