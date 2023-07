Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 14.07.2023-15.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Rosenbogen im Wert von ca. 90 Euro aus dem Vorgarten eines Wohnhauses am Ritzereiweg in Cloppenburg. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 18-jährigen Cloppenburger, der mit einem E-Scooter auf der Straße Zur alten Weide in Cloppenburg fuhr. Für den mitgeführten E-Scooter konnte der Mann keinen Versicherungsschutz nachweisen, weshalb ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 09:00 Uhr stoppte eine Streife der Polizei einen 32-Jährigen aus Bopfingen, der mit seinem Opel Movano die Lange Straße in Emstek befuhr. Eine Überprüfung ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er es versäumt hatte, eine neue Fahrerlaubnis zu beantragen. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis Weil er die Rückscheinwerfer seines Mercedes CLS foliert hatte und dadurch deren Signalwirkung negativ beeinträchtigt wird, erwartet einen 35-jährigen aus Molbergen nun ein Ermittlungsverfahren. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, nachdem er am Freitag gegen 19:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Cloppenburg kontrolliert worden war.

Essen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin Am Freitag gegen 07:45 Uhr kam es in Essen zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Lastruperin beabsichtigte mit ihrem VW Touareg von der Bunner Straße nach rechts auf die B69 in Richtung Quakenbrück aufzubiegen. Dabei übersah sie eine 50-jährige Fahrradfahrerin aus Essen, die den Radweg parallel zur Bundesstraße in Richtung Quakenbrück befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die 50-Jährige schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 04.07.-13.07. kam es in Molbergen Zum Telgenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem PKW einen Baum und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Molbergen unter Telefon 04475/941220 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 06:20 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine an der Resthauser Straße in Cloppenburg abgestellte E-Klasse im Bereich der Fahrerseite und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell