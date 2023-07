Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Juli 2023, 18.00 Uhr und Mittwoch, 12. Juli 2023, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einem frei zugänglichen Hof einer Firma in der Industriestraße Kabelreste sowie Förderbänder inkl. Antrieb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Infotafel

Von Montag, 3. Juli 2023 bis Donnerstag 13. Juli 2023 entfernten unbekannte Personen im Zitadellenpark die Infotafel einer dort aufgestellten Metallfigur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Schuppen angegangen

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, kurz vor 2.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Schuppen in der Straße Wiedhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Wohnungseingangstür

Von Mittwoch, 12. Juli 2023, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 13. Juli 2023, 22.20 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Regerstraße den Glaseinsatz einer Wohnungseingangstür. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, 17.28 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Straße Wintermarsch in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem besteht der Verdacht, dass der 39-jähriger unter Drogeneinfluss gefahren war. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.50 Uhr parkte ein 45-jähriger Mann aus Lohne seinen grauen Jaguar XF ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Bürgermeister-Möller-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte einen Kratzer an der hinteren Tür der linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Damme - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, gegen 22:10 Uhr wurde in Damme an der Hufeisenstraße ein PKW kontrolliert, dessen Betriebserlaubnis aufgrund von Bauartveränderungen erloschen war. Am PKW waren blaue Standlichtbirnen ohne Zulassung eingesetzt und das eingetragene Maß für das Gewindefahrwerk unterschritten.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 14. Juli 2023, gegen 00:50 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit einem nicht zugelassenen PKW nach Holdorf und stellte diesen in der Straße Am Walltor ab. Gegen den 17-jährigen Jugendlichen wurden nun entsprechende Verfahren eingeleitet und er wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

