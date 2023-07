Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - Pkw-Diebstahl

Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein Toyota Land Cruiser in Cloppenburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5553914) und zu Beginn dieser Woche ein Toyota Lexus in Vechta entwendet worden waren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5555237), kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag erneut zu einem Autodiebstahl:

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12. Juli 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 13. Juli 2023, 7.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen weißen BMW X6. Das Fahrzeug stand in einem Carport der Schubertstraße in Cloppenburg. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Außerdem legen wir allen Eigentümerinnen und Eigentümern entsprechender Fahrzeuge mit KeylessGo folgende Präventionshinweise ans Herz:

- Legen Sie den Schlüssel - auch innerhalb des Hauses - nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür, bzw. in der Nähe des Fahrzeugs ab.

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug - wenn möglich -in einer verschließbaren Garage ab.

- Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. durch Aluminiumhüllen oder Blechdosen) ab. Machen Sie doch mal den Selbsttest: Wenn sich das Fahrzeug sich nicht öffnet, obwohl Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben Sie ausreichend Sicherheit.

- Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeuges fragen, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann.

- Grundsätzlich gilt: Informieren Sie die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft. Das kann etwa ein Auto sein, das dort augenscheinlich nicht hingehört oder verdächtige Personen, die sich z.B. auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren.

Ausführliche Informationen finden Sie auch auf: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

Lindern - Bedrohung

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, kurz vor 22.00 Uhr, ging über Notruf die Mitteilung über eine Bedrohung in einem Garten eines Wohngebietes in Lindern ein. Hierbei soll ein Anwohner eine Nachbarin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht haben. Umgehend wurde der Einsatzort durch mehrere Streifenwagen aufgesucht. Vor Ort konnte Kontakt zum Verursacher aufgenommen werden. Der Tatverdächtige trat daraufhin vor die Tür und konnte durch die Polizeibeamten gesichert werden. Eine im Haus befindliche Luftpistole wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell