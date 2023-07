Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Von Sonntag, 9. Juli 2023, 19.30 Uhr bis Montag, 10. Juli 2023, 08.00 Uhr entwendete eine unbekannte Person im Dominikanerweg aus einem Pkw eine Geldbörse samt Inhalt. Die Eigentümerin hatte ihren Pkw verschlossen, jedoch mit heruntergelassener Scheibe der Fahrertür, auf einem Stellplatz einer dortigen Wohnanlage abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl

Am Sonntag, 9. Juli 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.20 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein E-Scooter der Marke DE002 entwendet, welcher in der Straße Am Waldbad abgestellt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Juli 2023, 15.00 Uhr und Montag, 10. Juli 2023, 16.45 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person das Versicherungskennzeichen eines Leichtkraftrades, welches in der Straße Gerstenkamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 9. Juli 2023, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Steinfelder Straße ein braunes Pedelec des Herstellers E-Bike Manufaktur. Das Rad war mittels gesichert am Schützenfestgelände abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Vechta - Aufbruchsversuch eines Pkw

Am Montag, 10. Juli 2023, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 12.00 Uhr wollte eine bislang unbekannte Person in der Driverstraße einen Pkw des Herstellers Nissan Micra aufbrechen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 9. Juli 2023, 20.00 Uhr und Montag, 10. Juli 2023, 9.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen über die Hauseingangstür in das Innere eines Wohnhauses in der Josefstraße einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pkw

Am Montag, 10. Juli 2023, in der Zeit von 04.15 Uhr bis 04.45 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Straße Bei Meyers Hof auf das Grundstück eines dortigen Wohnhauses. Hier entwendeten sie einen verschlossen im Carport abgestellten weißen Pkw des Herstellers Toyota, Lexus RX 450H. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 10. Juli 2023, 15.58 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Repker Straße in Vechta-Langförden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 7. Juli 2023, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr parkte eine 64-jährige Frau aus Visbek ihren grauen Opel Astra Sports Tourer auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz eines Modehauses an der Großen Straße. Als sie ihren Pkw wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie einen Lackschaden und eine Delle an der Heckschürze hinten links fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Juli 2023, zwischen 08:40 Uhr und 16:40 Uhr wurde der in Lohne an der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellte PKW, VW, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden, der auf ca. 300,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Juli 2023, um 14:20 Uhr befuhr eine 67-jährige Dinklagerin mit einem Pkw die Steinfelder Straße in Dinklage in Richtung ortseinwärts. Aus der Heinrichstraße kam ein PKW und bog auf die Steinfelder Straße auf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Dinklagerin nun nach links aus und lenkte hierdurch ihren PKW in den Straßengraben. Es entstand ein Sachschaden, der auf ca. 5.000,- EUR geschätzt wird. Der PKW-Fahrer, der aus der Heinrichstraße kam, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person oder Beteiligung an den Unfall gemacht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 11. Juli 2023, um 00:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Essener die B214 im Bereich Holdorf, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 20-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, die Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt wurde dem 20-jährigen untersagt.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 11. Juli 2023, um 00:10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Bakumer mit seinem PKW die Vestruper Straße in Bakum obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Gegen den 40-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

