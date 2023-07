Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Altmetall

In der Nacht von Freitag, 07. Juli 2023, 23:40 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 02:00 Uhr wurde ein Diebstahl von Altmetall von einem Kabelwerk an der Eschstraße in Friesoythe gemeldet. Dies war bereits die dritte Tat in der Woche. Mehrere Personen hielten sich demnach auf dem Firmengelände auf, öffneten einen Altmetallcontainer und entnahmen das darin befindliche Altmetall. Dieses wurde zum Abtransport an den Zaun, welcher das Gelände sichert, bereitgelegt. An dieser Stelle war durch die Täter ein Loch in den Zaun geschnitten worden. Aufgrund der Meldung wurden nun Einsatzkräfte der Polizei an den Tatort herangeführt und letztendlich konnten zwei Tatverdächtige gefasst werden. Hierbei handelte es sich um zwei Männer, ein 31-jähriger aus Recklinghausen sowie ein 32-jähriger aus Oer-Erkenschwick (beides NRW). Aufgrund der hohen logistischen Herausforderung zum Abtransport des Diebesgutes dürften jedoch weitere Täter vor Ort agiert haben. Daher wurde eine umfangreiche Fahndung im Bereich Friesoythe, bei der unter anderem der Polizeihubschrauber eingesetzt war, eingeleitet. Zeugen, die auffällige Beobachtungen, insbesondere zu Fahrzeugen aus dem Raum Recklinghausen oder einem weißen Transporter, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (04491/93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 7. Juli 2023, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Sprick, welches bei einem Discounter in der Florianstraße verschlossen abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 19:00 Uhr befuhr eine 59-jährige Friesoytherin die Wasserstraße in Friesoythe. Aus bislang noch ungeklärter Ursache prallte sie gegen eine linksseitig stehende Straßenlaterne und touchierte daraufhin eine Gartenmauer, welche sich in der Straße Hinter der Post befindet. Bei der Fahrzeugführerin konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Verfahren eingeleitet, die Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 10. Juli 2023, um 16:50 Uhr befuhr eine 20-jährige Friesoytherin mit dem Pkw die Hafenstraße in Barßel und beabsichtigte nach rechts auf die Lange Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einer 43-jährige Radfahrerin aus Barßel, die von rechts auf dem Gehweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Friesoythze - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 10. Juli 2023 gegen 23:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Oldenburger Ring in Friesoythe, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 20-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell