Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 20.30 Uhr, wurde ein Mann am Halener Badesee als vermisst gemeldet.

Er war zunächst am Ufer sitzend gesehen worden. Später wurden Bekleidungsgegenstände sowie seine Wertsachen aufgefunden. Der Mann kam jedoch nicht wieder zurück.

Es wurde daraufhin ein Notruf abgesetzt, da ein Badeunfall bzw. eine Notlage angenommen wurde. Daraufhin wurde mit zahlreichen Kräften von Polizei, Feuerwehr, DLRG und THW nach dem Mann gesucht. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Kurz vor 22.00 Uhr konnte der Mann schließlich wohlbehalten in Cappeln angetroffen werden.

Emstek - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 9. Juli 2023, 18.00 Uhr und Montag, 10. Juli 2023, 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein lilanes Damenrad sowie ein weißes Herrenrad der Marke Giant aus einem Carport in der Fontanestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Pkw angegangen

Am Montag, 10. Juli 2023, zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr, wurden bei einem VW Polo, welcher in der Straße Linderner Damm, auf einem dortigen Parkplatz Burlagsberg, drei Scheiben eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Juli 2023, 18.30 Uhr und Montag, 10. Juli 2023, 6.15 Uhr wurden aus mehreren LKW-Tanks Diesel entwendet. Die Fahrzeuge standen in der Lastruper Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Molbergen - Zaun beschädigt

Am Sonntag, 09. Juli 2023, gegen 05:00 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem PKW auf ein Firmengrundstück in der Straße Zum Gewerbegebiet in Molbergen. Hier kollidierte er mit dem Zaun und beschädigte diesen. Der Schaden wurde auf ca. 2.000,- EUR geschätzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch wieder, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/941220 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Juli 2023 zwischen 08:00 Uhr und 18:45 Uhr wurde der an der Lagerstraße in Löningen ordnungsgemäß geparkte PKW, Opel, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 10. Juli 2023, um 18:05 Uhr befuhr eine 58-jährige Cloppenburgerin den Radweg an der Sevelter Straße in Cloppenburg auf der in Fahrtrichtung Stadt linken Seite. Ihr entgegen kam ebenfalls mit einem Fahrrad eine 61-jährige Cloppenburgerin. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 61-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell