Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gassirunde endet im Krankenhaus

St. Gangloff (ots)

Angenehme Temperaturen und schönster Sonnenschein lockten am Samstag nicht nur Pilzsammler in die Wälder, sondern auch Hundefreunde waren vielmals unterwegs. So begab sich auch eine Frau aus St. Gangloff mit dem Familienhund in den nahegelegenen Wald, wo sie auf einen weiteren Hundehalter trafen. Dieser lies sein Tier unangeleint laufen, woraufhin es zur Auseinandersetzung zwischen den Hunden kam. Die Frau versuchte schließlich die beiden Tiere zu trennen, wobei auch sie verletzt wurde. Während der Familienhund mit einer tiefen Bisswunde zum Tierarzt musste, hatte die Dame Glück im Unglück. Lediglich oberflächliche Wunden wurden diagnostiziert, sodass sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Gegen den unvorsichtigen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell