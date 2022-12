Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Schwelbrand in Fachwerkhaus - drei Bewohner leicht verletzt ++ Brietlingen, OT. Lüdershausen - Pkw kollidiert mit Baum ++ Uelzen, OT. Veerßen - "das Weihnachtsgeschenk getestet" ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.12.2022

Lüneburg

Bleckede - Schwelbrand in Fachwerkhaus - drei Bewohner leicht verletzt

Am Morgen des 26.12. kam es in einem Fachwerkhaus im Mühlenweg aus bislang unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke. Dadurch wurde das gesamte Haus stark verraucht, sodass die drei im Haus befindlichen Bewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum verbracht wurden. Der Brand im Haus wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Haus entstand ein hoher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Cafeteria - Zeugen gesucht

Zwischen dem 22.12. und dem 27.12. brachen Unbekannte in die Cafeteria einer Schule Am Schwalbenberg ein. Dort wurden zwei Scheiben eingeschlagen. Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Eine umfangreiche Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fenster einer Erdgeschosswohnung mit Stein eingeschlagen - Hinweise

Im Verlaufe des 26.12. schlugen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Henningstraße ein. Innerhalb der Wohnung beschädigte der Stein in der Folge einen Tisch. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Embsen - Einbruch in Schule - Jugendliche im Objekt festgestellt - Hoher Sachschaden nach Vandalismus

Zu einem Einbruch in eine Schule in der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zum 26.12. Zunächst Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und betraten die Schule. Innerhalb der Schule wurden diverse Scheiben eingeschlagen und versucht mit einer zuvor entwendeten Schleifmaschine einen Tresor aufzubrechen. Durch aufmerksame Zeugen wurden Personen in dem Objekt gesehen und die Polizei informiert. Zwei Jugendliche konnten daraufhin im Schulgebäude gestellt werden. Bei diesen handelt es sich um zwei bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretene Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren. Im Umkreis der Schule konnte zudem ein Roller festgestellt werden, welcher bereits in der Nacht zum 23.12 im Bereich Am Springintgut in Lüneburg entwendet wurde. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig zur Polizeidienststelle verbracht, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder entlassen. Der Sachschaden im Bereich der Schule liegt nach ersten Erkenntnissen bei mehreren zehntausend Euro.

Brietlingen, OT. Lüdershausen - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt und von Feuerwehr aus Pkw befreit

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 27.12. gegen 12:15 Uhr auf der Bundesstraße 209 zwischen Brietlingen und Lüdershausen. Ein 78-jähriger Fahrer eines Pkw VW Up! kam aus bislang ungeklärter Ursache von Brietlingen kommend in Höhe des Parkplatzes Reihersee nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Der 78-Jährige und seine 71-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision im Pkw eingeklemmt. Mit Hilfe der Feuerwehren Scharnebeck, Artlenburg, Brietlingen und Lüdershausen konnten die beiden Senioren aus dem Pkw befreit werden. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Ein ebenfalls alarmierter und vor Ort bereits gelandeter Rettungshubschrauber musste nicht mehr zum Einsatz kommen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 209 teilweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Mit einem Baum kollidierte eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Citroen in den Morgenstunden des 27.12.22 auf der Kreisstraße 36 - Elbuferstraße. Die Citroen-Fahrerin war gegen 08:30 Uhr aufgrund von Straßenglätte in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Dieser stoppte glücklicherweise die Fahrt, da der Pkw ansonsten möglicherweise einen Abhang heruntergerutscht wäre. Die Frau erlitt einen Schock. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs - 0,56 Promille

Einen 61 Jahre alten Fahrer eines Pkw Toyota stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.12.22 am Emsberg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,56 Promille fest. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Bad Bevensen - Sachbeschädigungen im Kurpark

Bereits in der Nacht zum 23.12.22 beschädigten Unbekannte zwei Pollerleuchten sowie Hinweistafeln im Bereich des Kurparks in der Brückenstraße. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Kind mit Soft-Air-Waffe am ZOB

Eine Gruppe von Jugendlichen sowie einen Junge mit einer Waffe kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 26.12.22 am ZOB in der St.-Viti-Straße bei dem 12-Jährigen stellten die Beamten gegen 18:20 Uhr eine Soft-Air-Waffe sicher.

Uelzen, OT. Veerßen - "das Weihnachtsgeschenk getestet" - Nebelmaschine verursacht Feuerwehreinsatz

Zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus wurde die Feuerwehr in den Morgenstunden des 26.12.22 nach Veerßen alarmiert. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 09:30 Uhr stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger "lediglich" seine neue Nebelmaschine mehr als drei Stunden in der Wohnung getestet hatte. Ein Belüften der Wohnung reichte, so dass die Polizei nicht mehr von Nöten war. "Dann mal party on für die Silvesterfeier!".

