Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 17:45 Uhr befuhr eine 53-jährige Emstekerin in Emstek mit ihrem Pedelec die Straße Zum Desum in Richtung Cappeln. Im Bereich zwischen zwei Kurven kam ihr ein PKW entgegen. Nachdem die PKW-Fahrerin in die ersten Kurve fuhr wurde sie nach links aus der Kurve herausgetragen, so dass die Radfahrerin nach rechts ausweichen musste. Hier kam sie aufgrund des Untergrundes ins Rutschen und stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich. Die PKW Fahrerin, hielt nach der zweiten Kurve kurz an, setzte ihre Fahrt aber fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um eine silberne ältere A-Klasse. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine Frau mit blond-grauen, schulterlangen Haaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell