Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, gegen 14:30 Uhr befand sich eine 29-jährige Osnabrückerin in Cloppenburg in der Langen Straße in einem Einzelhandelsgeschäft, als unbekannte Täter unbemerkt ihre Geldbörse aus der Handtasche entwenden konnten, während diese am Kinderwagen hing. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - Einbruch in Juweliergeschäft

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, zwischen 01:45 Uhr und 03:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Garrel an der Hauptstraße ein. Hier wurden die Vitrinen und Auslagen beschädigt und ausgestellte Waren entwendet. Zur Höhe des eingetretenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss Am Donnerstag, 13. Juli 2023, gegen 01:20 Uhr befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Sonnenblumenstraße in Cloppenburg, obwohl der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 35-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 12. Juli 2023, um 07:45 Uhr befuhr eine 51-jährige Cappelnerin mit ihrem Fahrrad den linken Rad weg der Großen Straße in Cappeln aus Richtung Bokeler Straße. Von der Cloppenburger Straße beabsichtigte nun eine 36-jährige auf die Große Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin leichtverletzt wurde.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 17:45 Uhr befuhr eine 53-jährige Emstekerin in Emstek mit ihrem Pedelec die Straße Zum Desum in Richtung Cappeln. Im Bereich zwischen zwei Kurven kam ihr ein PKW entgegen. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um eine Mercedes S-Klasse gehandelt haben. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am 11. Juli 2023, zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug eine Dachrinne an einem in der Theodor-Hörstmann-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Mittwoch, 12. Juli 2023, 16.45 Uhr, fuhren ein 29-jähriger Autofahrer aus Detern und eine 56-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße in Richtung Cloppenburg, als der 29-jährige Mann verkehrsbedingt bremsen musste. Daraufhin fuhr die 56-jährige Autofahrerin auf. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin aus Cloppenburg leicht verletzt.

Halen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, zwischen 10.45 Uhr und 12.15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Marienstraße und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A 4 Avant. Es könnte sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grün-weißen Mähdrescher gehandelt haben. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen BMW 218i, welcher geparkt in der Lindenallee stand. Es wurden Beschädigungen am hinteren, rechten Kotflügel festgestellt. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

