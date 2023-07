Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Diebstahl einer Geldkassette Am Montag, 10. Juli 2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Hofcafe in Lindern, am Garener Ring, eine Geldkassette aus einem Schrank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter der Telefonnummer 05957/967790 entgegen Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 12:00 Uhr ...

