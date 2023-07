Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lindern - Diebstahl einer Geldkassette

Am Montag, 10. Juli 2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Hofcafe in Lindern, am Garener Ring, eine Geldkassette aus einem Schrank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter der Telefonnummer 05957/967790 entgegen

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 12:00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter einen am Lerchenspornweg in Cloppenburg abgestellten PKW. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. Juli 2023, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde der in Essen auf einem Parkplatz an der Langen Straße ordnungsgemäß geparkte PKW, Audi, einer 55-jährigen Cloppenburgerin durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 1.000,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Cloppenburger mit seiner Sattelzugmaschine die Bakumer Straße von Schwichteler in Richtung Bakum. Ihm entgegen kam ebenfalls eine Sattelzugmaschine. Der Fahrzeugführer dieser Sattelzugmaschine geriet auf die Fahrbahnseite des 50-jährigen, weshalb dieser nach rechts auf die Berme auswich. Dadurch entstand ein Sachschaden am LKW sowie an der Berme. Der entgegenkommende Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 500,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Es soll sich bei dieser Sattelzugmaschine um einen Viehtransporter gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (04478/958600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 21:00 Uhr beabsichtigte ein 43-jähriger Lastruper mit seinem landwirtschaftlichen Gespann von einem Privatgrundstück auf die Varrelbuscher Straße aufzufahren. Hierbei übersah er den von links kommenden 48-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht.

