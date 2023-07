PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Machen Sie Einbrechern das Leben schwer - Informationsstand zur Einbruchsprävention,

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer - Informationsstand zur Einbruchsprävention, Bad Homburg, Louisenstraße, Waisenhausplatz, Donnerstag, 13.07.2023, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(da)Am Donnerstag, den 13.07.2023 Uhr bietet die Polizeidirektion Hochtaunus einen Informationsstand zur Einbruchsprävention in Bad Homburg an. Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Sie sich in der Louisenstraße in Höhe des Waisenhausplatzes über die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung Ihres Eigenheims informieren. Hierzu steht Ihnen Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der Polizeilichen Beratungsstelle Rede und Antwort. Unterstützt wird sie dabei von den Kolleginnen und Kollegen des Einbruchskommissariats der Regionalen Kriminalinspektion, die sich ebenfalls mit ihrer Expertise einbringen werden. Sollten Sie am Donnerstag verhindert sein - Kein Problem! Sie haben jederzeit die Möglichkeit, unter der Telefonnummer (06172) 120-250 einen Termin zur individuellen Beratung für Ihr Zuhause im Hochtaunuskreis zu vereinbaren.

