POL-HG: Feuer an Grillplatz gelegt +++ Autoteile in Schneidhain entwendet +++ Junger Fahrer berauscht aber ohne Führerschein unterwegs +++ Unfallflucht an Kaiser-Friedrich-Promenade

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mutwillig Feuer an Grillplatz gelegt, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Wiesenstraße Donnerstag, 06.07.2023, 18:30 Uhr

(da)Am Donnerstag steckten Jugendliche mutwillig einen Mülleimer auf einem Grillplatzgelände in Pfaffenwiesbach in Brand. Eine Zeugin konnte gegen 18:30 Uhr beobachten, wie zwei Jugendliche auf dem Gelände in der Wiesenstraße Holzscheite in einem Mülleimer platzierten und diesen samt Behälterinhalt anzündeten. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung Ortsmitte. Beide Jugendliche wurden als männlich, ca. 14-16 Jahre alt und mit blonden Haaren beschrieben. Einer der beiden trug ein weißes T-Shirt sowie weiße Shorts und war auf einem E-Scooter unterwegs. Sein Kumpan trug ebenfalls helle Kleidung. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich auf die Gefährlichkeit solcher Aktionen hin. Selbst kleinere Brände können aufgrund der anstehenden Trockenheit schnell ein unkontrolliertes Ausmaß annehmen und somit zu einer Gefahr für die Bevölkerung werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

2. Autoteile in Schneidhain entwendet,

Königstein, Schneidhain, Wiesbadener Straße, Dienstag, 04.07.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 06.07.2023, 17:30 Uhr

(da)In Schneidhain machten sich dreiste Autoteilediebe an einem PKW zu schaffen. Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend begaben sich die Täter zu einem in der Wiesbadener Straße geparkten Mercedes CL500. In rabiater Vorgehensweise hebelten sie eine Chromleiste von der Fahrzeugfront des PKW ab. Hierbei entstand ein Sachschaden am PKW, der das eigentliche Stehlgut im Wert von 200EUR um ein Vielfaches übersteigt. Im Anschluss flohen die Diebe unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter (06174) 9266-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Oberursel, Oberstedten, Häuserstraße, Samstag, 24.06.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 06.07.2023, 13:00 Uhr

(da)In der Zeit von Samstagabend auf Donnerstagmittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in Oberstedten. Unbekannte stiegen über ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Innenräume nach Wertsachen. Ob die Täter hierbei erfolgreich waren, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Da bisher keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Junger Fahrer berauscht aber ohne Führerschein unterwegs, Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, Donnerstag, 06.07.2023, 20:35 Uhr

(da)Am Donnerstagabend stellte sich bei einer Polizeikontrolle heraus, dass der Fahrer eines VW unter Drogen aber ohne Führerschein unterwegs war. Gegen 20:35 Uhr entschloss sich eine Polizeistreife einen VW Golf und dessen 24 Jahre alten Fahrer genauer unter die Lupe zu nehmen. Obwohl der Fahrer zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizeikräfte reagierte, konnte er in der Straße "Am Gaßgang" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Schnell erkannten die Beamten, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht. Für den 24-Jährigen bedeutete dies eine Fahrt im Streifenwagen zur Blutentnahme auf die Polizeistation Oberursel sowie ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Hinzu kam noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er zum Tatzeitpunkt nicht im Besitz eines Führerscheins war.

5. Unfallflucht an Kaiser-Friedrich-Promenade, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Donnerstag, 06.07.2023, 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(da)Am Donnerstagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg. Gegen 12:30 Uhr parkte ein gelber VW Touran in einer Parkbucht am Kurpark. Als seine Halterin nun gegen 14:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dessen Fahrerseite diverse Kratzer vorwies. Vermutlich hatte ein anderes Fahrzeug bei einem Ein- oder Ausparkversuch den VW Touran touchiert. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchteten anschließend von der Unfallstelle, ohne auf das Eintreffen der VW-Halterin zu warten oder den ca. 2.000EUR hohen Schaden polizeilich zu melden. Nun ermittelt die Polizeistation Bad Homburg und nimmt unter (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag: Wehrheim, B456

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

