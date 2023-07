PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Unfallort: 61389 Schmitten, L3025 zwischen Hunoldstal und Brombach Unfallzeit: Donnerstag, 06.07.2023, 17:05 Uhr Am Donnerstag, den 06.07.2023, kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3025 zwischen Hunoldstal und Brombach. Hierbei wurde ein Unfallbeteiligter lebensgefährlich verletzt. Unfallhergang: Ein 85-Jähriger Mann aus Kronberg i. Taunus, ein 32-Jähriger Mann aus Niddatal und ein 60-Jähriger Mann aus Idstein befuhren in dieser Reihenfolge die L3025 in Fahrtrichtung Brombach. Aufgrund eines vermeintlichen Wildtieres am Fahrbahnrand, bremste der 85-Jährige seinen Renault Scenic stark ab. Der 32-Jährige Audifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Renault auf. Die Kollision bemerkte der 60-Jährige Motorradfahrer zu spät und stieß ungebremst mit dem Audi zusammen. Hierdurch wurde der 60-Jährige von seinem Kraftrad Hersteller Triumph abgeworfen, prallte zunächst auf die Windschutzscheibe des Audi und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 60-Jährige wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Frankfurt Höchst verbracht. Die zwei anderen Beteiligten blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen und alle Fahrzeuge sichergestellt. Zudem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die L3025 war über mehrere Stunden vollgesperrt.

