Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Frau Opfer der WhatsApp-Masche geworden (30.05.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ist eine Frau beinahe Opfer der WhatsApp-Masche geworden. Die 64-Jährige erhielt gegen 18.30 Uhr eine Nachricht ihres Ehemannes, dass sein Sohn in Geldnot sei und sie ihm deshalb Bargeld überweisen solle. Die Frau ging schließlich davon aus, dass ihr Mann bereits mit dem Sohn direkt Kontakt hatte und überwies dann in gutem Glauben, dass alles seine Richtigkeit habe rund 2.000 Euro Bargeld an die ihr mitgeteilte Bankverbindung. Erst danach nahm sie persönlich Kontakt auf und der Betrug kam ans Licht. Der Bank gelang es noch rechtzeitig, die Zahlung zu stoppen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, sich vor jeglichen Zahlungen mit der um Hilfe bittenden Person direkt und über die bekannte Nummer in Verbindung zu setzten um sich zu vergewissern, dass die Zahlungen ihre Richtigkeit haben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie im Zweifel zunächst eine Person Ihres Vertrauens an. Nur so lässt sich sicher vermeiden, Opfer eines Betrügers zu werden.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell