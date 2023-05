Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, L419 Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab (30.05.2023)

Schramberg (ots)

Am Dienstagmittag ist ein Auto auf der Landesstraße 419 zwischen Waldmössingen und Beffendorf von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 58 Jahre alte Frau mit einem Suzuki von Waldmössingen in Richtung Beffendorf. Dabei kam sie kurz vor einer Linkskurve von der Straße ab, geriet ins Schleudern und landete schließlich in einem Straßengraben, wo der Wagen liegenblieb. Die 58-Jährige erlitt Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Um den stark beschädigten Suzuki kümmerte sich ein Abschleppdienst. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

