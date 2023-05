Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte stehlen Radioantennen - Polizei bittet um Hinweise (30.05.2023)

Rottweil (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des Dienstagvormittags an mehreren auf der Schwenninger Straße geparkten Autos die Radioantennen gestohlen. Die Diebe drehten sowohl an einem weißen Mitsubishi, als auch an einem roten Fiat, die beide im Bereich vor dem Haupteingang des dortigen Krankenhauses am Fahrbahnrand parkten, die Radioantennen heraus. An einem weiteren blauen Kombi bogen die Unbekannten den Heckscheibenwischer um. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0.

