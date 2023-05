Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter wirft E-Scooter von der Brücke - Polizei bittet um Hinweise (31.05.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Unbekannter einen E-Scooter von der Brücke in der Fischenzstraße auf die Europastraße geworfen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. An dem Miet-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell