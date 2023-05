POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Schützenstraße (30.05.2023)

Stockach (ots) - Zwei Personen haben bei einem Arbeitsunfall in einem Gebäude in der Industriestraße am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, schwere Verletzungen erlitten. Die beiden 17 und 48 Jahre alten Männer befanden sich während Malerarbeiten an einer Betondecke auf einem Rollgerüst. Als ein weiterer Kollege das mobile Gerüst seitlich verschob, kippte es um und ...

