Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Biker bei Unfall auf der K6174 verletzt (30.05.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend ist auf der Kreisstraße 6174 zwischen Ludwigshafen und Bonndorf ein Unfall passiert, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt worden sind. Gegen 20.30 Uhr war ein 57-Jähriger mit seiner 56-jährigen Sozia auf der K6174 von Ludwigshafen in Richtung Bonndorf unterwegs. Im Kurvenbereich geriet der Zweiradfahrer mit dem Vorderrad der Yamaha neben die Fahrbahn, woraufhin das Zweirad ins Straucheln geriet und die Biker zu Fall kamen. Sowohl Fahrer als auch Sozia erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell