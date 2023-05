POL-KN: (Tengen, B314, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (30.05.2023)

Tuttlingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 16 Uhr in der Schaffhauser Straße ein Motorrad unterschlagen. Ein 55-Jähriger bot ein Motorrad Yamaha, Typ TW 125, über eine Kleinanzeige zum Verkauf an. Ein Interessent meldete sich und vereinbarte für den Dienstag mit dem Anbieter eine Probefahrt. Beim Treffen gab der Kaufinteressent einen falschen Namen an und der gutgläubige Verkäufer ließ sich weder ...

