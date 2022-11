Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Pkw-Aufbruch

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 30.10.2022, 22:00 Uhr, bis 31.10.2022, 16:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Pkw-Aufbruch in der Straße "Am Häusel" in Pirmasens. Der bisher unbekannte Täter versuchte an einem in einer Einfahrt geparkten Peugeot die hintere Tür der Beifahrerseite aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell