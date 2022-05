LPI-J: Berauscht

Apolda (ots) - Am 16.05.2022, gegen 09:50 Uhr übersah auf dem Parkplatz in der Bernard-Prager-Gasse in Apolda eine 83jährige Dacia-Fahrerin beim Abbiegen eine 36jährige Audi-Fahrerin und stieß folglich mit dieser zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

