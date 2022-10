Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.10.2022, 14:00 Uhr - 14:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Poststraße 23. SV: Ein bislang unbekannter Trickdieb - laut Personenbeschreibung Anfang 40, ca. 180 cm groß und schlank - sprach im Vorraum der Filiale der Deutschen Bank einen über 80-jährigen Mann an, der dort am Geldautomaten Bargeld abheben wollte. Er bot ihm unvermittelt einen 100 Euro-Schein an, den der Senior nach mehrmaligem Drängen des Unbekannten schließlich annahm. Das Verhalten des Unbekannten geschah vermutlich in der Absicht, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Beim Versuch, Geld am Automaten abzuheben, schaute der Unbekannte dem älteren Herrn über die Schulter um die PIN-Nummer des Geldabhebers zu erkennen und schaffte es offenbar durch Ablenkung, den Abhebevorgang am Geldautomaten so zu manipulieren, dass die Abhebung des Geldes scheiterte und er überdies die ausgeworfene Bankkarte des älteren Herrn unbemerkt an sich nehmen konnte.

Mit dieser versuchte er wenig später an anderer Stelle im Stadtgebiet 1.000 Euro vom Konto des älteren Herrn abzuheben, was glücklicherweise misslang. Somit dürfte der unbekannte Täter bei seinem Handeln 100 Euro Verlust gemacht haben, denn der übergebene Geldschein verblieb im Besitz des Seniors. Der Schein wird nun von der Polizei spurentechnisch untersucht.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des ungewöhnlichen Vorfalls in der Filiale der Deutschen Bank, bei dem einem älteren Herrn von einem Mann (Anfang 40) ein 100 Euro-Schein aufgedrängt wurde. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell