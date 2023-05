Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen und Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Verletzte nach Motorradunfällen (30.05.2023)

Furtwangen und Triberg (ots)

Gleich zwei Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern haben sich am Dienstag im Schwarzwald-Baar-Kreis ereignet. Gegen 17.30 Uhr kam eine 21-jährige Honda CB 500-Fahrerin auf der Landesstraße 175 aus Richtung St. Georgen-Brigach und wollte an der Abfahrt zur Kreisstraße 5728 nach rechts abbiegen. Dabei geriet sie an einen Randstein und kam mit ihrer Maschine zu Fall, wobei sie sich verletzte. Die junge Frau kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zwei Stunden später verunglückte unweit entfernt ein 39-Jähriger Spanier auf der Kreisstraße 5727 im Bereich "Geutsche". Der Mann kam mit seiner Kawasaki 600 nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Auch er zog sich Verletzungen zu, die er in einer Unfallklinik behandeln lassen musste. Ein Rettungswagen brachte ihn dorthin. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

