Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Unbekannter fährt gegen Gartenmauer und flüchtet (28.05.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Braunenberger Straße gekommen. Ein Unbekannter fuhr auf der Braunenberger Straße in ortseinwärtige Richtung und prallte gegen die Gartenmauer eines Anwesens. Hierdurch fielen an der Mauer angebrachte Ziegel auf die Straße. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er anschließend jedoch weiter. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell