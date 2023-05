Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junge stürzt beim Spielen aus dem Fenster (30.05.2023)

Konstanz (ots)

Ein Junge ist am Dienstagmittag beim Spielen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Jacob-Burckhardt-Straße gestürzt. Der 4-Jährige spielte zuvor mit seinem acht Jahre alten Bruder in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Als der kleinere der beiden Buben auf den Fenstersims stieg, brach das vor dem Fenster angebrachte Fliegengitter und das Kind fiel mehrere Meter auf ein unterhalb geparktes Auto. Dabei erlitt der 4-Jährige, den ein Rettungshubschrauber in eine Klinik brachte, schwere Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell