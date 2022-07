Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brennende Mülltonne greift auf Bäume über

Nümbrecht (ots)

In der Marktstraße hat am frühen Donnerstagmorgen (28. Juli) ein Müllcontainer gebrannt. Gegen 02.35 Uhr bemerkten Anwohner den Brand und riefen die Feuerwehr. Hinter dem grünen Container befanden sich mehrere Bäume, die durch das Feuer ebenfalls in Flammen gerieten. Eine in der Nähe stehende Laterne wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden diese bitte der Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

