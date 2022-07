Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Elektrowerkzeuge bei Einbruch erbeutet

Engelskirchen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag (25. Juli) auf Dienstag (26. Juli) in Räume einer Stauanlage im Schiffarther Weg eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 18 Uhr und 07.10 Uhr versuchten die Täter zunächst die Tür zu einem Lagerraum aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie ein Auspressgerät sowie einen Mittelschleifer. Ein Baucontainer auf dem Gelände wurde ebenfalls beschädigt. Hier rissen Unbekannte die Rollladen aus der Führung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

