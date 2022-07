Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ein Schwerverletzter bei Unfall in Kreisverkehr

Bergneustadt (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr Kölner Straße / Talstraße hat am Mittwochabend (27. Juli) der Fahrer eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen davongetragen. Der 48-Jährige aus Bergneustadt war gegen 21.40 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kölner Straße in Richtung Derschlag gefahren. Im Kreisverkehr mit der Talstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines ebenfalls in Bergneustadt wohnenden 59-Jährigen, der von der Talstraße aus in den Kreisverkehr eingefahren war. Während der 59-Jährige unverletzt blieb, flog der Fahrer des Motorrollers über die Motorhaube des Wagens hinweg auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort kam er zur weiteren Versorgung in das Gummersbacher Krankenhaus.

