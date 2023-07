Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Taschendiebstahl

Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus der Handtasche einer 50-jährigen Vechtaerin die Geldbörse. Die Vechtaerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Einzelhandelsgeschäft in Vechta an der Großen Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Vechta - Taschendiebstahl

Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 17:30 Uhr befand sich eine 71-jährige Vechtaerin in einem Lebensmittelgeschäft an der Oldenburger Straße in Vechta, als ihr die Geldbörse aus ihrer mitgeführten Stofftasche entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichenschildern Von Montag, 10. Juli 2023, 21.50 Uhr bis Dienstag, 11. Juli 2023, 06.05 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Rudolf-Diesel-Straße, das amtl. Kennzeichenpaar eines Pkw Nissan, Qashqai. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz/Seitenstreifen abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 0441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl

Am Montag, 10. Juli 2023 zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus der Gesästasche des 57-jährigen Lohners das Mobilfunktelefon, während er sich auf dem Schützenfest in Lohne aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 10. Juli 2023, zwischen 19:15 Uhr und 23:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Lohne an der Steinfelder Straße verschlossen abgestellte Herren-Pedelec der Marke Flyer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Sonntag, 09. Juli 2023, 20.00 Uhr bis Montag, 10. Juli 2023, 16.15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Graf-von-Stauffenberg-Straße, in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie ein blaues Pedelec des Herstellers Gazelle, Ultimate C8, welches mittels Kettenschloss am Metallgitter des Treppenlaufs gesichert abgestellt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 18:30 Uhr besprühten unbekannte Täter die Hauswand des Lohneums in Lohne an der Vechtaer Straße mit Graffiti. Zusätzlich wurde der Boden beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 23:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Transporterfahrer aus Dötlingen die Dinklager Straße in Holdorf, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 23-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen Am Dienstag, 11. Juli 2023 gegen 17:50 Uhr befuhr eine 55-jähriger Barnstorferin mit ihrem PKW die Straße Oldorf/Ihlendorf in Richtung Damme. Ein 55-jähriger Dammer befuhr den Geh-/Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Radfahrer auf die Fahrbahn und wurde dort von dem PKW frontal erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die PKW Insassen, neben der genannten Fahrzeugführerin auch der 59-jährige Mitfahrer, wurden dabei leicht verletzt.

