Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Taschendiebstahl

Am Mittwoch, 12. Juli 2023 zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr befand sich die 69-jährige in einem Verbrauchermarkt in Damme an der Wiesenstraße, als ein unbekannter Täter ihr das Portemonnaie aus der Jackentasche entwenden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Freitag, 07. Juli 2023, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurden in einer Bäckerei in Vechta An der Gräfte eine Aktentasche eines 47-jährigen aus Bad Essen entwendet. Die Tasche wurde am Tresen der Bäckerei zurückgelassen, als der 47-jährige dies bemerkte und sie holen wollte, stellte er das Fehlen der Tasche fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - schwerer Diebstahl von zwei Pedelecs Am Mittwoch, 12. Juli 2023, zwischen 08:00 Uhr und 12:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartenschuppen in Goldenstedt, Wiedhagen. Hieraus entwendeten sie zwei hochwertige Pedelecs der Marken Conway Cairone 1.0 und Victoria EAdventure 2.6 Wave. Es ist ein Schaden von ca. 6.400,- EUR entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (04444/967220) entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 11. Juli 2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 12. Juli 2023, 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Vereinshaus des Heimatvereins Langförden in Vechta, Am Meyerhof ein. Hier wurde das Objekt nach Diebesgut durchsucht. Es ist ein Schaden von ca. 1.000,- EUR eingetreten. In der gleichen Nacht wurde am benachbarten Kindergarten der Briefkasten gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Briefe nach Wertsachen durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Vechta - Versuchter Diebstahl aus PKW

Zwischen Dienstag, 11. Juli 2023, 16:00 Uhr und Mittwoch, 12. Juli 2023, 06:25 Uhr wurde in Vechta, Lüscher Straße, die Seitenscheibe eines PKW, VW Polo, eingeschlagen und dieser nach Diebesgut durchsucht. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Vechta - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Mittwoch, 12. Juli 2023, gegen 11:15 Uhr wurden im Rahmen von Einlasskontrollen beim Amtsgericht in Vechta bei einem 42-jährigen Visbeker mitgeführte Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 42-jährigen wurde nun ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, in der Zeit von 18.40 Uhr bis 18.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Visbeker Straße, das blaue Pedelec des Herstellers Victoria, eines 64-jährigen aus Goldenstedt. Das Rad war mittels Kettenschloss gesichert am Heimathaus Lutten abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta

Diebstahl einer Geldbörse Am Dienstag, 11. Juli 2023, 13.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 50-jährigen aus Vechta, aus deren mitgeführter Handtasche. Zur genannten Zeit hielt sich die 50-Jährige für Einkäufe in einem Bekleidungsgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Tuning

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, 16.00 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus Cloppenburg mit einem Pkw in Visbek, Hagstedt. Auf die Seitenscheiben des Fahrzeuges war eine Folierung aufgebracht. Zudem konnte der 23-jährige kein entsprechendes Gutachten für die verbaute Heckspoilerlippe vorweisen. Diese bauartlichen Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Bakum - Tuning

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, 17.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Schledehausener Straße in Bakum. Im Scheinwerfer des Fahrzeuges waren zusätzliche LED-Lichtquellen verbaut, die sich über einen Schalter an der Armatur zu- und abschalten lassen. Diese bauartliche Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Visbek - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Mittwoch, 12. Juli 2023, 19.05 Uhr wollte ein 34-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Rechterfelder Straße in Visbek von der Varnhusenstraße geradeaus in Fahrtrichtung der Straße Scharenbach überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 16-jährigen Jugendlichen, der mit seinem Moped von rechts kommend die Rechterfelder Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta/ Visbek - Geschwindigkeitskontrollen Am Mittwoch, 12. Juli 2023, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen im Bokerner Damm in Vechta und auf der Schneiderkruger Straße in Visbek durch. Hierbei leiteten sie insgesamt acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell