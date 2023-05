Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Glasscheibe eingeschlagen

Hildesheim (ots)

Alfeld

In der Nacht von Freitag, 05.05.2023, auf Samstag, 06.05.2023, wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Garagentores der Firma ATU in der Hannoverschen Straße in Alfeld eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, möglicherweise unter den Gästen der angrenzenden Discothek, die zu der Tat Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können. Diese erbittet die Polizei unter Tel. 05181/91160. Entstanden ist ein Schaden von ca. 100,- Euro./tsc

