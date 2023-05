POL-HI: Sachbeschädigungen in Hildesheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HOLLE (hue) - Am Samstag, den 06.05.2023, kam es gegen 18:00 Uhr an der B6 in Höhe der Ortschaft Holle OT Astenbeck zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmende haben die Auseinandersetzung wahrgenommen und über Notruf die Polizei informiert. Zwei umgehend entsandte ...

mehr