POL-HI: Auffahrunfall auf regennasser Fahrbahn fordert drei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (hue) Am Freitag, den 05.05.2023 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit mehreren leichtverletzten Personen.

Nach aktuellem Stand beabsichtigte ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Freden mit seinem VW Golf in eine Parkbucht in der Hauptstraße einzufahren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste dieser hierzu den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen, weshalb er das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zum Stehen brachte. Hinter dem Golf hält daher ein 24-jähriger Lamspringer mit seinem VW Tiguan ebenfalls an.

Der 22-jährige Unfallverursacher aus Lamspringe erkennt diese Situation in dem 1er BMW zu spät und fährt, auch aufgrund der regennassen Fahrbahn und damit einhergehender nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den mit zwei Personen (Fahrer, Beifahrer) stehenden VW Tiguan auf. Durch die Wucht des Aufpralles wird der Tiguan noch gegen den mit drei Personen besetzten (Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer) Golf geschoben.

Insgesamt erlitten drei Beteiligte Personen einen Schock, zwei Beteiligte klagten über Kopf- und Nackenschmerzen. Zur weiteren Behandlung wurden drei Personen in Hildesheimer Krankenhäuser transportiert.

Der Sachschaden an den beteiligten PKW wird auf 14.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße gesperrt.

Während der Unfallaufnahme musste die eingesetzte Polizei aus Bad Salzdetfurth noch eine Strafanzeige gegen eine unfallbeteiligte Person fertigen, da der Unfallverursacher beleidigt und bedroht wurde.

