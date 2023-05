Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ausgelegte präparierte Fressköder in der Hildesheimer Oststadt aufgefunden

Erhebliche Gefahr für Hunde

Hildesheim (ots)

Unbekannte legten in der Roonstraße in Hildesheim etliche präparierte Hundeköder aus. Anwohner und Hundehalter entdeckten am Freitagabend an verschiedenen Punkten mehrere größere Trockenfutterstücke, sog. "Softleckerlis", die mit versteckten scharfen, fragmentierten Rasierklingenschneiden präpariert waren. Die Polizei rät Tierhaltern zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit und, je nach Möglichkeit, zur vorübergehenden Nutzung eines Maulkorbs.

Am Freitagabend (06.05.2023) wurde die Polizei in die Roonstraße / Luisenstraße gerufen, nachdem ein Passant an mehreren Orten im Nahbereich die präparierten Köder aufgefunden hatte. Nach Angaben des Finders hatten zuvor bereits zwei Hunde von unterschiedlichen Hundehalterinnen die präparierten Leckerlis aufgenommen. Die Tiere wurden durch sie umgehend in Tierkliniken gebracht. Über den Ausgang und das Verletzungsausmaß der Tiere liegen der Polizei noch keine Informationen vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer einem Hund oder anderem Wirbeltier erhebliche Schmerzen zufügt begeht eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Sollten weitere präparierte Köder aufgefunden werden, wird darum gebeten, umgehend die Polizei rufen (110). Alle anderen Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. (05121) 939-115 entgegen.

