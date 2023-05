Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 300 Liter Diesel fließen aus Lkw-Tank auf die Fahrbahn

Am Freitag, 05.05.2023 war es gegen 15:40 Uhr in der Hildesheimer Hafenstraße zu einem Ereignis gekommen, bei dem circa 300 Liter Dieselkraftstoff freigesetzt wurden. Ein Lkw befuhr zuvor die Hafenstraße/Steuerwald aus Richtung Mastbergstraße kommend. Ungefähr in Höhe der dortigen "Hafenkantine" geriet das Fahrzeug über einen flachen, metallischen und scharfkantigen Gegenstand in einer Größe von circa 30cm x 15cm. Der Gegenstand wurde durch die Rotation der Lkw-Räder aufgewirbelt und schlug anschließend ein Leck in den Kraftstofftank. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr liefen circa 300 Liter Diesel aus dem Kraftstofftank auf der Fahrbahn aus. Die kontaminierte Fläche wurde durch die Feuerwehr mit Bindemitteln versehen. Es ist davon auszugehen, dass der metallene Gegenstand zuvor von einem fremden Fahrzeug heruntergefallen war. Mögliche Zeugen hierzu werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim unter (05121) 939-115 zu melden.

